Coupe du monde 2022 : le Qatar s'incline face à l'Equateur (2-0) lors du match d'ouverture

Vainqueur du Qatar, pays hôte (2-0), l'Equateur a remporté le premier match de cette Coupe du monde 2022, ce dimanche à Al Khor.

Le Qatar, qui accueille cette 22e Coupe du monde de l'histoire, s'est donc incliné pour son tout premier match dans la compétition. Les Qataris ont été battus logiquement par l'Equateur (0-2), ce dimanche, dans le stade Al-Bayt d'Al Khor, quelques heures après la cérémonie d'ouverture. Les deux buts ont été incrits par Enner Valencia.

Sujet à interrogations, le niveau d'Al-Annabi (les bordeaux) a affiché ses lacunes face au haut niveau. Le champion d'Asie en titre, peut-être tétanisé par l'enjeu, n’a pas fait le poids face aux Sud-américains.

Après un but refusé pour un hors-jeu qui devrait faire jaser (3e), la «Tri» a rapidement trouvé l'ouverture (16e) sur penalty, puis fait le break (31e) par Enner Valencia. Le buteur du Fenerbahçe (Turquie) en est désormais à 5 réalisations en coupes du monde. Touché juste avant la mi-temps, il a toutefois été remplacé à la 76e minute.

Incapables de réagir, les Qataris se retrouvent désormais en situation délicate après ce revers contre l'adversaire le plus à leur portée et alors qu'ils vont maintenant devoir affronter les gros morceaux néerlandais et sénégalais dans le groupe A.

