Euro 2022 de handball : battues par le Monténégro (27-25), les Bleues terminent au pied du podium

L’équipe de France féminine de handball s’est inclinée contre le Monténégro (27-25), ce dimanche, lors du match pour la troisième place de l’Euro 2022. Les Bleues repartent sans médaille.

Les handballeuses françaises repartent bredouille de l'Euro 2022, remporté par la Norvège (face au Danemark), après leur revers en prolongation face au Monténégro (27-25) dans un match pour la médaille de bronze sous haute tension dimanche à Ljubljana.

Moins de 48 heures après leur élimination sèche en demi-finale contre la Norvège (28-20), les Bleues n'ont pas trouvé les ressources pour rebondir et restent hors d'un podium international pour la deuxième fois seulement depuis le retour d'Olivier Krumbholz à leur tête en 2016.

Très loin de la démonstration 27-19 du tour principal une semaine plus tôt face à ce même Monténégro, ce match a montré des championnes olympiques françaises fébriles.

A vingt mois des JO de Paris 2024, pour lesquelles elles sont qualifiées d'office, les Tricolores ont pu mesurer l'écart les séparant de la Norvège.

La prochaine et dernière échéance avant les Jeux, le Mondial 2023 dans un an au Danemark, en Suède et en Norvège, où elles ont déjà leur ticket, en dira long sur leur trajectoire.