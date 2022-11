Formule 1 : Max Verstappen achève la saison en beauté à Abu Dhabi, Charles Leclerc vice-champion du monde

Déjà sacré champion du monde, Max Verstappen a remporté, ce dimanche, le dernier Grand Prix de Formule 1 de la saison à Abu Dhabi devant Charles Leclerc, qui a empoché le titre honorifique de vice-champion du monde.

Le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi n’a pas offert la même dramaturgie ni les mêmes émotions que l’année dernière. Et pour cause. Avant de débarquer sur le tracé de Yas Marina, Max Verstappen était déjà assuré d’un 2e titre de champion du monde consécutif, après son sacre décroché dans l’ultime tour sur ce même circuit la saison dernière. Mais au volant de sa Red Bull, le Néerlandais a mis un point d’honneur à achever cette saison 2022 de la meilleure des manières avec une 15e victoire (en 22 courses).

Parti en pole position, il a, comme souvent, survolé la course, laissant la concurrence batailler derrière lui. Et cette concurrence était incarnée par son coéquipier Sergio Pérez et Charles Leclerc à la lutte pour le titre honorifique de vice-champion du monde. A égalité de points avant ce dernier Grand Prix, ils se sont départagés dans la nuit des Emirats Arabes unis. Et c’est finalement le pilote Ferrari, 2e à l’arrivée grâce à une stratégie à un seul arrêt, qui a terminé derrière Max Verstappen au classement du championnat du monde des pilotes. Une manière de sauver une saison tourmentée.

Charles Leclerc termine 2ème au championnat pilotes devant Sergio Perez



Au point d'éclipser une énième victoire de Max Verstappen #AbuDhabiGP | #F1 pic.twitter.com/FuNAFWs2QB — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) November 20, 2022

«On ne pouvait pas faire plus. La stratégie à un arrêt a bien fonctionné. J’espère qu’on pourra faire un pas supplémentaire la saison prochaine. On va tout donner cet hiver pour revenir plus fort», a confié, au micro de Canal+, le Monégasque déjà projeté sur la saison prochaine.

Une saison à laquelle ne participera pas Sebastian Vettel. L’Allemand (35 ans), quadruple champion du monde, a mis un terme à sa carrière avec une 10e place à Abu Dhabi. «C’est une grande journée. Bien sûr que ça va me manquer plus que ce que je ne le pense aujourd’hui. Je suis vidé. Il y a des choses plus importantes que la course. Cela a été une joie absolue durant toute ma carrière», a déclaré, ému, Sébastian Vettel. S’il va pouvoir profiter d’une «retraite» bien mérité, tous les autres pilotes vont désormais décompresser et bénéficier de quelques jours de vacances. Ils auront rendez-vous début mars à Bahreïn pour le début de la saison 2023.