Rugby : un joueur italien fait sa demande en mariage sur le terrain (vidéo)

A l’issue de la rencontre de l’Italie contre l’Afrique du Sud, samedi à Gênes, le joueur transalpin Pierre Bruno a demandé en mariage sa compagne directement sur le terrain.

L’Italie s’est lourdement inclinée contre l’Afrique du Sud. Mais Pierre Bruno a trouvé un bon moyen de se consoler. A l’issue de la défaite de la Squadra Azzurra, ce samedi à domicile, face aux Springbocks en test-match (21-63), l’international italien a pu compter sur le réconfort de sa compagne Jessica. Après l’avoir embrassée et prise dans ses bras, le joueur de 26 ans qui évolue à Parme a posé un genou à terre et sorti une bague avant de demander sa petite-amie en mariage sur le terrain.

Sous le coup de l’émotion, la jeune femme a fondu en larmes et dit «oui» sous les applaudissements et l’ovation du public encore présent dans les tribunes. Et cette demande est d’autant plus symbolique qu’elle a été faite au stade Luigi Ferraris de Gênes, la ville natale de Pierre Bruno.

Elle a également conclu une tournée d’automne riche en émotions pour l’ailier qui a marqué deux essais lors de la victoire contre les Samoa (49-17) et un autre lors du succès historique, la semaine passée, face à l'Australie (28-27).