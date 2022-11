Coupe du monde 2022 : dernier Mondial, condition physique… Ce qu’il faut retenir de la conférence de presse de Lionel Messi

À la veille du premier match de l’équipe d’Argentine contre l’Arabie Saoudite, lors de la Coupe du monde au Qatar, Lionel Messi a donné une conférence de presse. Voici les principaux points abordés par le joueur du PSG.

Sur sa condition physique

«Je me sens très bien physiquement. Je traverse un très bon moment, tant sur le plan personnel que physique. Je n'ai aucun problème. Je me suis entraîné séparément parce que j'ai reçu un coup sur la cheville, mais c'était par précaution. Rien de bizarre.»

sa dernière Coupe du monde

«Ce sera sûrement ma dernière Coupe du monde, ma dernière opportunité d'atteindre ce grand rêve que l'on a tous. Mais je n'ai rien fait de spécial pour me préparer. J'ai fait attention à moi, j'ai travaillé comme je l'ai toujours fait dans ma carrière. C'est une Coupe du monde différente parce que le moment de la saison est différent. On arrive dans un état de forme différent. D'habitude, c'est à la fin de la saison. Là, on a joué beaucoup moins de matchs. On est prêt, on est bien. Jouer une Coupe du monde, c'est toujours spécial : le début, l'atmosphère avant le premier match.»

Sur son approche de cette dernière Coupe du monde

«Je ne sais pas si c'est le passage où je suis le plus heureux dans ma carrière. Mais je me sens très bien. Cette Coupe du monde, je l'approche avec un autre âge, en étant plus mûr. J'essaie de profiter de tout à fond, de le vivre avec toute l'intensité et d'en profiter à chaque instant. Aujourd'hui, je sais apprécier tout cela beaucoup mieux qu'avant. Avant, je n'y pensais pas, j'appréciais seulement le fait de jouer. L'âge te fait voir les choses d'une autre manière. Tu accordes plus d'importance aux détails, ceux auxquels tu ne prêtais aucune attention avant. Aujourd'hui, le fait de profiter de tout cela passe par-dessus tout. Il faut essayer de tout donner, et ne pas rester avec le regret de se dire ‘qu'est-ce qui aurait pu se passer si ?’ Il faut le vivre à fond.»

Sur les chances de victoire de l’Argentine

«J'ignore si on arrive en meilleure condition, mais on sort d'un sacre (Copa America, ndlr), et cela te décomplexe énormément. Cela te procure beaucoup plus de tranquillité. Ce groupe me rappelle beaucoup celui de 2014, un groupe très équilibré, où chaque équipe savait ce qu'elle venait chercher sur le terrain. C'est bien d'arriver ainsi, cela te donne beaucoup de confiance au moment d'aller jouer. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas Argentins, mais qui veulent que l'Argentine gagne à cause de moi. Je suis reconnaissant pour tout l'amour reçu durant toute ma carrière, et cela me rend heureux de voir que les gens souhaitent la même chose que moi.»