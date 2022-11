PSG : Nasser Al-Khelaïfi affirme qu’il a reçu une offre pour vendre une part du club

Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, a rapporté qu’il ne souhaitait pas vendre le club, mais qu’il était ouvert à la vente d’un petit pourcentage.

Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, a donné une interview exclusive au média britannique talkSPORT. Le Qatarien a confirmé qu’il avait reçu une offre extérieure pour le rachat du club français, mais il a répondu qu’il ne souhaitait pas une vente complète du PSG. «Oui, nous avons reçu une offre de plus de 4 milliards d’euros. Nous n’allons pas vendre, mais pourquoi pas un petit pourcentage du club ? Nous réfléchissons à différentes offres», a déclaré Nasser Al-Khelaïfi.

Le PSG a reçu plusieurs offres

«Nous avons des offres différentes. C'est une entreprise fantastique et faisons-nous un bon projet ? Je crois que oui. Dans le football, vous prenez des décisions et vous pouvez prendre de mauvaises décisions. Nous sommes également honnêtes, nous faisons de notre mieux. Nous avons amené le club de là où nous étions à là où nous sommes aujourd'hui et je pense que nous devons être fiers», a rapporté le Qatarien.

Selon les informations du journal L’Equipe, un fonds d’investissement américain serait intéressé pour racheter 10 à 15% du capital. «Le club et les gens parlent toujours du Paris Saint-Germain et pensent que nous n'avons que de l'argent et que nous dépensons de l'argent. Ce n'est pas vrai. Si vous possédez une entreprise, alors vous devez injecter de l'argent et c'est une question de business et de football. Nous avons acheté le club pour 70 millions d'euros et maintenant, il vaut plus de 4 milliards d'euros », a affirmé le président du club parisien dans cette interview accordée à talkSPORT.

Interrogé sur le futur de Lionel Messi, Nasser Al-Khelaïfi a confirmé que l’Argentin était heureux au sein du club parisien : «Il est avec nous. C'est un joueur du Paris Saint-Germain et il a un contrat avec nous. Il a un contrat avec nous et nous verrons à la fin de la saison. Il est heureux à Paris».