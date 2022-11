Coupe du monde 2022 : Danemark-Tunisie, le premier match sans but

Le Danemark et la Tunisie, présents dans le groupe de la France, ne sont pas parvenus à se départager. C’est le premier match de la Coupe du monde sans aucun but marqué.

Pas de vainqueur entre la Tunisie et le Danemark (0-0). Aucune de ces deux nations n’a réussi à s’imposer, et ce malgré une bataille intéressante.

La Tunisie, qui s’est montrée très ambitieuse dès les premières minutes, a pourtant cru être récompensée à la 23e, lorsque qu'Issam Jebali a marqué. Malheureusement pour les Tunisiens, le but a été signalé hors-jeu et donc annulé.

Et malgré une première mi-temps très intense, des deux côtés, les deux équipes ne sont pas parvenues à percer la défense adverse.

Pas de but, pas de vainqueur

En deuxième mi-temps, ce sont les joueurs danois qui se sont vu refuser un but. A la 55e, Andreas Skov Olsen a marqué du pied gauche, mais à cause de la position de Mikkel Damsgaard, l’arbitre a sifflé le hors-jeu, annulant le but.

Après 90 minutes de jeu, le Danemark et la Turquie se sont quittés sur un match nul et vierge (0-0), le premier match de cette Coupe du monde qui se termine sans but.

Le Danemark est le prochain adversaire des Bleus, le samedi 26 novembre à 17h. La Tunisie, elle, a rendez-vous avec l’Australie le même jour à 11h.

