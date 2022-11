Coupe du monde 2022 : Hervé Renard révèle ce qu’il a dit à ses joueurs à la mi-temps d’Arabie saoudite-Argentine

Le Français Hervé Renard, sélectionneur de l’Arabie saoudite, est revenu sur ce qu’il a dit à ses joueurs à la pause, juste avant l’exploit contre l’Argentine (2-1), ce mardi en Coupe du monde.

Hervé Renard est l’homme des sensations. Après avoir brillé en Afrique (Zambie, Côte d’Ivoire), c’est désormais en Asie avec l’Arabie saoudite qu’il vient de créer la sensation en battant les Argentins de Lionel Messi ce mardi en Coupe du monde. Un exploit qui s’est préparé à la pause dans les vestiaires.

Nous n'aurions pas pu attendre devant notre but toute la rencontre, a-t-il d’abord confié au micro de BeIN Sport. En première mi-temps, nos attaquants n'ont pas assez pressé les deux défenseurs centraux et Paredes. Ils se sont fait un peu taquiner à la mi-temps, je leur ai dit 'C'est bien, vous avez bien trottiné en première mi-temps' et puis ils sont allés chercher quelque chose qui fait la différence parfois.»

Congratulations to the team and the staff for this game, I dedicate this victory to the Saudi people. We are waiting for your support next match! #HervéRenard #SaudiArabia #WorldCup #Alhamdulilah pic.twitter.com/FOUts999gr

— Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) November 22, 2022