Coupe du monde 2022 : quel est le protocole de la FIFA relatif aux commotions cérébrales ?

Alors que le gardien iranien Alireza Beiranvand a quitté ses partenaires hier, lors de la rencontre face à l'Angleterre soldée par une défaite (6-2), après un choc au visage avec son défenseur, les règles concernant les protocoles liés aux commotions cérébrales questionnent.

Pourquoi le portier iranien a-t-il pu reprendre le jeu, avant de s'écrouler à nouveau ? Hier après-midi, lors du match de Coupe du monde opposant l'Angleterre à l'Iran, le gardien des Lions de Perse s'est violemment télescopé avec son défenseur. S'il a repris, dans un premier temps, le jeu, il a dû être remplacé à la 20e minute.

D'après les règles de la FIFA, lors d'un choc au visage et sur le crâne, les premières actions doivent être la «neutralisation et la stabilisation de la colonne verticale» du joueur et «l'arrêt du saignement». Ce qui fût le cas avec Alireza Beiranvand ce lundi, qui saignait abondamment du nez (diagnostiqué fracturé lors des examens médicaux pratiqués après qu'il a quitté le terrain).

Ensuite, les médecins procèdent à des tests avec le joueur, sur terrain. Plusieurs critères déterminent si ce dernier est autorisé à reprendre la rencontre. Par exemple, s'il met du temps à se relever, ce dernier devrait être remplacé. Idem si le corps médical constate une lenteur des réactions du footballeur. Pour autant, et c'est notamment la situation qui s'est présentée avec le gardien iranien, si ces tests sont jugés positifs par les médecins, alors le joueur est autorisé à reprendre le jeu.

Examens au bord du terrain

La deuxième phase d'examens se passe alors hors de la surface de jeu. Souvent, juste derrière la ligne de touche ou de sortie de but. A ce moment, le corps médical va décider s'il s'agit d'une alerte orange ou rouge.

La première signifie une «déficience neurologique ou orthopédique», tandis que la deuxième indique des «lésions potentiellement mortelles, intra ou extracérébrales» et entraîne un transfert immédiat à l'hôpital.

S'ensuit une nouvelle batterie de tests, lors du transfert du joueur vers l'hôpital puis les jours suivant l'incident, afin de mesurer et de soigner la commotion cérébrale.