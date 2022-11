Coupe du Monde 2022 : voici la raison des temps additionnels prolongés

Ça n’a échappé à personne, les temps additionnels de cette Coupe du monde 2022 ont battu des records de durée. Allant jusqu’à 14 et 13 minutes lors du match opposant l’Angleterre et l’Iran. Explications.

Les arbitres de la FIFA en ont surpris plus d’un avec leurs temps additionnels. Plusieurs matchs de ces premières journées de Coupe du monde ont été marqués par des prolongations à rallonge. La FIFA s’est expliquée.

L’objectif est de favoriser le jeu et de rattraper le temps perdu lors des arrêts de jeu comme les célébrations ou l’intervention de la VAR par exemple.

«Pensez-y : si vous marquez trois buts en une mi-temps, vous perdrez probablement quatre ou cinq minutes au total à cause des célébrations et de la reprise», a affirmé le célèbre arbitre Pierluigi Collina, aujourd’hui dirigeant de l’arbitrage à la FIFA, à la presse.

Lors des quatre premiers matchs de la compétition, plus d'une heure de temps additionnel a été joué.

Un phénomène qui n’est pas nouveau

«A la fin de la Coupe du Monde en Russie, nous avons essayé d'être plus précis pour compenser le temps perdu pendant les matchs et c'est pourquoi vous avez vu six, sept ou même huit minutes supplémentaires» a ajouté Collina.

Pour l’ancien arbitre, il y a trop de pertes de temps dans le jeu : «Nous voulons éviter qu’une mi-temps ne dure que 42, 43 minutes de temps de jeu actif. C’est inacceptable».

«Ce temps doit être compensé à la fin», a-t-il conclu.

Ainsi, les arbitres de ce mondial ont reçu comme consigne «d’être très précis dans le calcul du temps additionnel». Une consigne plutôt bien appliquée jusqu’ici.