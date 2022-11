Cristiano Ronaldo ne va plus jouer avec Manchester United

C’est officiel. Cristiano Ronaldo ne portera plus les couleurs de Manchester United. C’est le club lui-même qui l’a annoncé via un communiqué. Les deux parties se séparent d’un commun accord.

La rupture est officialisée. Deux jours avant le début de la Coupe du monde pour Cristiano Ronaldo et le Portugal, Manchester United a annoncé, ce mardi 22 novembre, mettre fin au contrat du joueur.

Cristiano Ronaldo avait créé un véritable buzz avec son interview où il dézingue les Red Devils. Un entretien qui n’avait pas plu à son club.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.





The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022