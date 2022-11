Tout savoir sur Jules Rimet, le créateur français de la Coupe du monde de football

La Coupe du monde qui se déroule actuellement au Qatar n'aurait pas pu exister sans Jules Rimet, créateur français du tournoi.

Suivie par des milliards de personnes à travers le monde, la Coupe du monde de football, qui se déroule jusqu'au 18 décembre au Qatar, doit son existence à un esprit français. Originaire de Haute-Saône et fervent défenseur d'un football fédérateur, Jules Rimet a créé la compétition en 1928, deux ans avant sa première édition, en Uruguay.

DE THEULEY À PARIS

Jules Rimet est né le 14 octobre 1873 à Theuley, en Haute-Saône. Plusieurs siècles plus tard il reste une figure locale puisqu'un mémorial en son honneur a été construit dans le village en 1998.

D'après les informations de la mairie de Theuley, un stade de football porte également son nom dans la commune voisine de Lavoncourt.

Jules Rimet a suivi des études à Paris, pour devenir avocat. Sa passion pour le sport, notamment pour l'athlétisme, l'escrime et, bien sûr, le football, s'est développée en parallèle.

PLUS DE trente ANS À LA TÊTE DE LA FIFA

Dès le départ, Jules Rimet a défendu la professionnalisation du sport. Il a d'abord fondé un club omnisports et milité pour l'accès de tous, quelle que soit sa catégorie sociale, à ces disciplines.

Son engagement l'a amené à contribuer à la fondation de la Fédération française de football association (FFFA), dont il a pris la présidence en 1919.

Convaincu que le sport peut aussi être vecteur de lien entre les nations, le Haut-Saônois a également pris la tête de la FIFA deux ans plus tard. Il a conservé ce poste pendant trente-trois ans.

DU SPORT... ET DES POLÉMIQUES

Après la Première Guerre mondiale, dont il est sorti décoré de la croix de guerre, Jules Rimet a promu le football comme un outil de paix et d'entente entre les peuples. C'est ainsi qu'il a créé la Coupe du monde, dont la première édition s'est déroulée en 1930 en Uruguay et dont le premier trophée portait son nom.

Qualifié d'effort de «propagande», son projet n'a pas immédiatement fait l'unanimité et seules quatre équipes européennes ont participé à la première Coupe du monde : la France, la Belgique, la Roumanie et la Yougoslavie. Le tournoi, remporté par l'Uruguay, a toutefois été une réussite sportive et commerciale.

L'édition suivante a été davantage médiatisée mais source de polémique, puisqu'organisée par l'Italie fasciste de Benito Mussolini. Sous le feu des critiques, Jules Rimet s'est contenté de déclarer qu'il refusait de mêler sport et politique.

Une position qu'il a conservée sans ciller lors de la quatrième édition de la Coupe du monde, organisée en France en 1938. Cette année-là, les joueurs de l'équipe allemande avaient notamment commencé leur match par un salut nazi.

Nommé pour le Nobel de la paix

Nommé commandeur de la Légion d'honneur en 1949, Jules Rimet a quitté ses fonctions à la tête de la FIFA en 1954, pour en devenir le président honoraire. Proposé pour le prix Nobel de la paix l'année suivante, il a vu sa candidature rejetée par le jury norvégien. Les polémiques entourant les Coupes du monde de 1934 et 1938 auraient joué en sa défaveur.

En 1954, il a publié un livre retraçant son parcours, intitulé «L'Histoire merveilleuse de la Coupe du monde». Jules Rimet est décédé deux ans plus tard, le 15 octobre 1956, à Suresnes.