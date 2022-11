Football : le PSG envisagerait de quitter le Parc des Princes

Le PSG négocie actuellement avec la Ville de Paris le rachat du Parc des Princes, mais pourrait, en cas d'absence d'accord quitter le stade de la Porte de Saint-Cloud et rejoindre le Stade de France.

Les Bleus et Rouges vont-ils quitter le Parc des Princes ? Alors que la direction du Paris Saint-Germain négocie actuellement avec le Conseil de Paris le rachat du Parc des Princes, le prix demandé par la ville pourrait convaincre le PSG de quitter son stade historique.

Comme le révèle le journal L'Équipe, il s'agit avant tout d'une affaire financière. Pour les dirigeants parisiens, le prix demandé par la ville pour vendre le stade de près de 48.000 places est jugé exorbitant. Le Conseil de Paris l'aurait fixé à 350 millions d'euros, une somme jugée trop importante en raison des investissements déjà réalisés par les propriétaires du club pour améliorer l'enceinte actuelle.

«Nous souhaitons trouver un accord raisonnable mais aujourd'hui le conseil de Paris est sur une autre planète», a confié une source interne du club au quotidien sportif. Les propriétaires du PSG voudraient investir autour de 500 millions d'euros pour transformer l'édifice et l'agrandir afin d'atteindre une capacité de 60.000 places.

Dans cette optique, les dirigeants parisiens ont laissé entendre qu'ils pourraient changer de stade. Le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi a ainsi indiqué que «Paris mérite un meilleur stade», dans une interview accordée à Bloomberg.

French football club Paris Saint-Germain is considering leaving its longtime stadium, the Parc des Princes, and potentially moving to the country’s national stadium https://t.co/wCdtXH1kzB

