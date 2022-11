Boxe - Bilel Jkitou : «Gagner le titre mondial IBA contre David Papot et aller chercher plus haut»

Le boxeur français Bilel Jkitou, qui affronte son compatriote David Papot, ce vendredi 25 novembre, dans un combat pour la ceinture mondiale IBA des super-welters, s’est confié à CNEWS sur ce rendez-vous inédit pour le Noble art tricolore qui aura lieu à Nantes.

C’est un véritable événement. Ce vendredi 25 novembre, le Zenith de Nantes accueille une affiche sublime pour la boxe anglaise tricolore avec un combat franco-français entre le champion mondial IBA David Papot et son challenger Bilel Jkitou.

Avant ce combat, CNEWS est allé à la rencontre du natif de Nanterre a rencontré.

Comment s’est passée cette préparation chez le grand entraîneur Freddie Roach à Los Angeles ?

Elle s'est super bien passée. On a mis l’accent sur la tactique. Le physique, je m’entraîne toute l’année, donc pas de problème de ce côté. En revanche, on a essayé de préparer comme il se doit ce combat en se focalisant sur la tactique. David (Papot) est gaucher donc fort logiquement les sparrings étaient gauchers. On a essayé de trouver des profils du même style avec mon équipe.

Vous restez sur un revers rageant contre Sam Eggington en septembre 2021…

Avec mon équipe, on était sortis de ce combat contre Sam Eggington (qui a été élu combat de l’année en Angleterre) comme si ce n'était pas une défaite, même si ça reste une défaite. Mais elle a été salvatrice. Elle m’a ouvert les yeux sur beaucoup de choses sur moi. Elle m’a permis de corriger de nombreuses choses et de m’améliorer.

L’invincibilité est un poids en boxe ces dernières années en boxe. Le fait d’avoir été battu permet-il aussi d’être libéré ?

C’est exactement ça ! Ca te libère un peu. En boxe anglaise, une défaite, ce n'est jamais bon. Ces dernières années, on voit ça d’un mauvais œil alors que lorsque les meilleurs de l’histoire ont perdu. Depuis Floyd Mayweather, tout le monde pense à ça. Après, je le redis encore, ce n'est pas vraiment une défaite. Elle m'a fait gagner 30 places sur le classement. Ça m’a aidé.

Que représente ce combat contre David Papot ?

J’ai déjà boxé plusieurs fois en France mais là c'est un gros combat pour un gros titre mondial (la ceinture IBA). C'est un peu une revanche parce que je boxe un gros adversaire et il est un Français. On m'a souvent critiqué par rapport au fait que je ne boxais pas énormément de Français. Cet affrontement est l'un des meilleurs combats entre franco-français depuis des années.

Ce sera aussi l’occasion de montrer votre style au grand public…

C'est ça exactement. Montrer toute ma palette technique et tactique. Contre Sam Eggington, J'ai montré que j'étais vaillant. Contre David Papot, ça va être l’occasion de montrer aussi que j'ai du cœur mais que j’ai de la technique. Ca va être un petit peu un jeu d'échec.

Après ce combat, quel sera la suite ?

Honnêtement, depuis que j'ai commencé la boxe, j'ai eu ce rêve d'être champion du monde WBC. Si je gagne, je monte dans le classement et je me rapproche des meilleurs. Le titre mondial, c'est le Graal.

Quel est votre objectif et votre rêve ?

Mon rêve ce serait de remporter un titre mondial aux États-Unis. De le défendre en France une première fois et de nouveau le défendre au Maroc, le pays de mes origines. Ce serait magnifique, ce serait le rêve incroyable.

Et les Jeux Olympiques, qui seront à Paris 2024, est-ce quelque chose qui vous intéresserait ?

Les JO, c’est quelque chose d’incroyable mais pour moi les Jeux c'est un autre sport. C'est un rêve ultime, tu représentes ton pays, c'est un titre incroyable mais je pense honnêtement que je n'ai pas le niveau pour boxer aux JO. En amateur, ça boxe très vite et sur trois rounds.

