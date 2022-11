Football : l’ancien entraîneur de Reims annonce le décès de sa fille

L’ancien entraîneur de Reims Oscar Garcia a annoncé, ce jeudi, sur les réseaux sociaux, le décès de sa fille, âgée de 21 ans, et qui luttait depuis plusieurs mois contre la maladie.

Terrible nouvelle pour Oscar Garcia. L’ancien entraîneur de Reims a annoncé, ce jeudi, le décès de sa fille. La jeune femme était âgée de seulement 21 ans et luttait depuis plusieurs années contre la maladie. «Vole haut mon amour», a-t-il posté sur son compte Instagram dans un message accompagné d'une photo de lui et de sa fille.

Le technicien espagnol, qui a été remercié il y a quelques semaines par le Stade de Reims, a reçu de nombreux messages de soutien, que ce soit d’anciens coéquipiers, d’anciens joueurs qu’il a entraînés et d’anciens clubs, qu’il a côtoyés comme l’AS Saint-Etienne dont il a été l’entraîneur en 2017.

Le club forézien lui a adressé «ses plus sincères condoléances», comme le FC Valence, où il a joué pendant une saison (1999-2000), ou encore le Celta Vigo, qu’il a dirigé avant de rejoindre Reims. «C'est avec une grande tristesse que le Stade de Reims a appris ce jeudi le drame qui touche Oscar Garcia et sa famille. L'ensemble du Club leur adresse ses plus sincères condoléances», a réagi de son côté le club champenois.

C’est avec une grande tristesse que le Stade de Reims a appris ce jeudi le drame qui touche Oscar Garcia et sa famille. L'ensemble du Club leur adresse ses plus sincères condoléances. — Stade de Reims (@StadeDeReims) November 24, 2022

Le 13 octobre dernier, Reims avait décidé de se séparer d’Oscar Garcia en raison des mauvais résultats du club, mais aussi de ses nombreux allers-retours entre la France et l’Espagne pour se rendre au chevet de sa fille, lui reprochant un manque d’implication au quotidien. Cela avait fini par tendre les relations d’Oscar Garcia avec ses dirigeants et notamment le président Jean-Pierre Caillot, jusqu’à son renvoi.