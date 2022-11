Ligue 1 : Gérald Baticle remercié par Angers

En raison des mauvais résultats depuis le début de saison, Gérald Baticle a été remercié, ce jeudi, par Angers, actuellement dernier de Ligue 1 après les 15 premières journées.

L’issue était devenue inévitable. Gérald Baticle a été limogé, ce jeudi, par Angers. En poste depuis l’été 2021, il paie les mauvais résultats du club depuis le début de la saison. Après quinze journées, Angers est actuellement dernier au classement avec trois points de retard sur Strasbourg (19e) et cinq sur Brest, premier non-relégable. Le Sco n’a d’ailleurs remporté que deux matchs cette saison et reste sur une terrible série de sept défaites consécutives.

Il y avait donc plus jamais urgence pour la formation angevine et son président Saïd Chabane, qui avait lui-même choisi Gérald Baticle pour succéder à Stéphane Moulin. Depuis son arrivée à la tête du club en 2011, c’est la première fois que le président d’Angers se sépare d’un entraîneur. Et en attendant de trouver un successeur, l’intérim sera assuré par le directeur du centre de formation Abdel Bouhazama (53 ans). Le Sco reprendra la saison le 28 décembre avec un déplacement sur la pelouse d’Ajaccio, un rival dans la lutte pour le maintien.

Alors qu’il était sous contrat jusqu’en juin 2025, Gérald Baticle est déjà le 7e entraîneur à perdre sa place depuis le début de la saison après Bruno Irles (Troyes), Peter Bosz (Lyon), Jean-Marc Furlan (Auxerre), Michel Der Zakarian (Brest), Oscar Garcia (Reims) et Olivier Dall'Oglio (Montpellier).