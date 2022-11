Manchester United : le club racheté par David Beckham ?

David Beckham, ancien joueur de Manchester United, serait intéressé pour racheter le club où il a évolué pendant plusieurs années. La famille Glazer, propriétaire des Red Devils, a fait part de son envie de vendre le club de Premier League.

David Beckham aurait-il envie de revenir là où il a commencé sa carrière de footballeur ? Alors que la famille Glazer, propriétaire de Manchester United depuis 2005, envisage de vendre l’équipe la plus titrée d’Angleterre, l’ancien Mancunien pourrait investir au sein des Red Devils.

David Beckham is ‘open to talks’ about being involved in potentially buying Manchester United.





(Source: Financial Times) pic.twitter.com/AtjD6VXX0I

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 23, 2022