Coupe du monde 2022 : Brésil-Suisse, quel jour et quelle heure ?

Ce lundi 28 novembre, le Brésil et la Suisse s’affronteront pour leur deuxième match de phase de groupe. Un match que les Brésiliens devront jouer sans Neymar. Voici le programme.

Le Brésil et la Suisse sont respectivement premier et deuxième de leur groupe G, avec le même nombre de points. Pour pouvoir se départager et faire un pas de plus vers la qualification, les deux équipes vont devoir se battre.

Face aux Suisses, le Brésil devra faire sans Neymar. Sorti sur blessure lors de leur victoire face à la Serbie (2-0). La star du Paris Saint-Germain devrait faire son retour pour les huitièmes de finale, si les Brésiliens y parviennent.

Du côté de la Suisse, elle aussi victorieuse contre le Cameroun (1-0), l’objectif est de marquer pour creuser l’écart sur la différence de buts avec le Brésil, qui peut tout changer pour la suite. Pour le moment, les Suisses ont un but de moins que la Seleção.

Programme TV

Brésil-Suisse

Coupe du monde 2022

Lundi 28 novembre

17h sur beIN SPORTS 1 et TF1

