Triathlon : le Français Léo Bergère sacré champion du monde

Le Français Léo Bergère a été sacré champion du monde de triathlon, ce samedi 26 novembre, après sa victoire lors de la finale du circuit WTCS à Abou Dhabi.

La folie Bergère. En 2022, le triathlète français, a remporté les championnats d’Europe et il a été sacré champion du monde, ce samedi 26 novembre, après avoir gagné la finale du circuit WTCS à Abou Dhabi. L'Isérois de 26 ans est devenu le troisième triathlète français titré après Olivier Marceau (2000) puis Vincent Luis (en 2019 et 2020).

Léo Bergère a éclos en un an au plus haut niveau. Il a signé au passage sa première victoire dans une étape du circuit WTCS. Mais l'emporter dans la course de samedi ne suffisait pas pour le champion d'Europe français, troisième du classement général avant cette ultime étape de la saison.

Il fallait que le N.1, le Néo-Zélandais Hayden Wilde, finisse au-delà du top 5, et que le N.2, le Britannique Alex Yee, soit repoussé du podium.

Le scénario parfait

Le scénario s'est réalisé à chaque fois à une place près, jusqu'aux derniers mètres grâce au Belge Jelle Geens qui a soufflé au sprint la troisième place à Alex Yee. «Léo et la Fédération française m'en doivent une», a-t-il souri.

Il s'agit de la saison de la révélation pour Léo Bergère, qui a signé quatre podiums, dont une deuxième place à Leeds au printemps. Avant son titre européen cet été, le triathlète français disait avoir eu un «déclic» et avoir dépassé un «petit blocage» notamment grâce à son travail avec une préparatrice mentale.

Après la désillusion de Tokyo l'an passé, marquée par la 21e place de Léo Bergère et la 13e place de Vincent Luis, l'équipe de France a rebondi. Ce dernier, double champion du monde, achève sa saison noire par une cinquième place au classement général. Et ce, malgré son problème de tachycardie en course au printemps qui a nécessité une opération et sa déchirure de l'aponévrose d'un tendon d'Achille cet été.