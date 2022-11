Coupe du monde 2022 : comment les équipes sont-elles départagées en cas d'égalité à la fin de la phase de groupes ?

Alors que les sélections entament, à compter de ce mardi 29 novembre et jusqu’au vendredi 2 décembre, la dernière journée de la phase de poules en Coupe du monde, plusieurs équipes d’un même groupe peuvent se retrouver à égalité de points. Comment sont-elles départagées ?

Le suspense est à son comble dans certains groupes. A l’issue de la 3e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde, plusieurs équipes d’une même poule peuvent se trouver à égalité de points. Pour les départager, six critères successifs ont été déterminés par la FIFA.

Tout d’abord, la FIFA prend en compte le plus grand nombre de points obtenus après tous les matchs du groupe et la meilleure différence de buts générale. Si cette dernière est identique, il faudra alors regarder le plus grand nombre de buts marqués. Après analyse de ces trois premiers critères, et en cas d’égalité, il faudra alors se pencher sur les confrontations directes entre les nations concernées.

Dans ce cas, la FIFA regarde, en premier lieu, le plus grand nombre de points obtenus dans les matchs de groupes entre les équipes concernées. Ensuite, le règlement de la compétition se penchera sur la différence de buts des matchs de groupes entre ces équipes, puis, le plus grand nombre de buts marqués dans tous les matchs de groupes entre celles-ci.

Fair-play et tirage au sort

Si les équipes sont toujours au coude-à-coude, elles seront alors départagées par rapport à leur fair-play dans la compétition «sur la base des cartons jaunes et rouges reçus lors de tous les matchs de groupes», a indiqué la FIFA.

«Il est important de noter que la sportivité des équipes est déterminée au vu de tous les matches de groupes et pas uniquement de ceux ayant opposé les équipes concernées», a-t-elle ajouté.

Si l’égalité entre les équipes concernées persiste, la commission d'organisations de la FIFA procédera donc à un tirage au sort pour les départager.