Coupe du monde 2022 : le Portugal prend le meilleur sur l'Uruguay et se qualifie pour les huitièmes de finale (2-0)

Le choc de ce lundi 28 novembre entre le Portugal et l'Uruguay, comptant pour la Coupe du monde au Qatar, a accouché d'une victoire de la Seleção das Quinas (2-0). Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo rejoignent la France et le Brésil en huitièmes de finale.

C'était le choc de cette journée de Coupe du monde 2022 au Qatar. La confrontation entre le Portugal et l'Uruguay, deux équipes du groupe H, a donné lieu à un spectacle plutôt haché, devenu plus plaisant en fin de match. La Seleção das Quinas de Cristiano Ronaldo s'est imposé 2 buts à 0.

À l'image du match précédent entre le Brésil et la Suisse, la première mi-temps, âpre sur le plan physique, s'est révélée pauvre en occasions. Plutôt dominateur, le Portugal n'arrivait pas à trouver ses attaquants, à l'image d'un João Félix inoffensif. Les deux équipes retournent au vestiaire avec un score nul et vierge.

Dès la reprise, les hommes de Fernando Santos ont pris le jeu à leur compte pour se procurer les meilleures occasions. Puis vint le coup de génie de Bruno Fernandes qui, dans un centre-tir parfaitement placé, trompait Sergio Rochet pour ouvrir le score.

À noter que le but a été accordé dans un premier temps à Cristiano Ronaldo, qui semblait avoir dévié le ballon de la tête. Mais la Fifa a actualisé la situation en cours du match.

Après une action litigieuse en fin de match, l'arbitre iranien Alireza Faghani a désigné le point de penalty suite à une main de José María Giménez dans la surface. Déjà buteur, Bruno Fernandes, élu homme du match, a signé un doublé avec un contrepied parfait.

Cristiano Ronaldo n’a même pas besoin de toucher le ballon pour marquer un but.





Grâce à cette victoire, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo rejoignent les Bleus de Didier Deschamps ainsi que le Brésil en huitièmes de finale.

Les choses se corsent toutefois pour les joueurs de la Céleste qui, avec cette défaite, restent derniers du groupe H avec seulement un point. Pour se qualifier, il leur faudra obligatoirement gagner contre le Ghana ce vendredi et espérer que la Corée du Sud ne l'emporte pas face au Brésil.

Pour rappel, le match a été interrompu quelques instants, aux alentours de la 50e minute, suite à l'irruption d'un homme portant un drapeau arc-en-ciel et portant un t-shirt avec inscrit «Save Ukraine» et «Respect for iranian woman».