Coupe du monde 2022 : l’équipe de France première de son groupe si…

Déjà qualifiée pour les 8es de finale de la Coupe du monde, l’équipe de France va tenter de s’assurer la 1ère place de son groupe, ce mercredi, lors du match face à la Tunisie.

L’équipe de France a rempli une partie de son contrat. Vainqueurs de leurs deux premiers matchs, contre l’Australie (4-1) et le Danemark (2-1), les Bleus ont déjà en poche leur billet pour les 8es de finale de la Coupe du monde. Ils vont désormais s’atteler à s’assurer la 1ère place de leur groupe.

Avec six points, les coéquipiers d’Hugo Lloris occupent la tête de leur poule avec trois points d’avance sur l’Australie (3 points) et cinq sur le Danemark ainsi que la Tunisie (1 point). Ils n’ont donc besoin que d’un match nul pour finir à la 1ère place du groupe D. Ils pourraient même terminer en tête en cas de défaite si l’Australie ne bat pas le Danemark dans le même temps ou si les Australiens s’imposent sans combler leur retard à la différence de buts (+4 pour la France, -2 pour l’Australie).

Si la France parvient à terminer à la 1ère place de son groupe, elle affrontera en 8e de finale le 2e du groupe C, composé de l’Argentine, du Mexique, de l’Arabie Saoudite et de la Pologne, le dimanche 4 décembre à 16h. En revanche, si elle venait à terminer à la 2e place, elle serait opposée au 1er du groupe C le samedi 3 décembre à 20h.

La France 1ère de son groupe si…

- La France s’impose ou fait match nul contre la Tunisie, peu importe le résultat de l’Australie contre le Danemark

- La France perd contre la Tunisie et l’Australie ne bat pas le Danemark

- La France perd contre la Tunisie et l’Australie bat le Danemark sans combler son retard à la différence de buts (+4 pour la France, -2 pour l’Australie)

Téléchargez le calendrier complet des matchs ICI