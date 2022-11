Coupe du monde 2022 : un spectateur fait irruption pendant Portugal-Uruguay avec un drapeau arc-en-ciel et un t-shirt «Save Ukraine»

Le match Portugal-Uruguay, comptant pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, a été interrompu quelques instants après l'irruption sur le terrain d'un spectateur muni d'un drapeau arc-en-ciel et d'un t-shirt avec inscrit «Save Ukraine» et «Respect for iranian woman».

Un triple message politique. En plein match Portugal-Uruguay, le choc de ce lundi 28 novembre à la Coupe du monde 2022 au Qatar, un spectateur est entré sur la pelouse avec un drapeau arc-en-ciel, symbole de la communauté LGBT+ et affublé d'un t-shirt avec le logo de Superman et les phrases «Save Ukraine» («Sauvez l'Ukraine») et «Repect for iranian woman» («Respect pour la femme iranienne») inscrits.

Un homme portant un drapeau arc-en-ciel et vêtu d'un tee-shirt de soutien aux femmes iraniennes a pénétré en courant sur la pelouse du stade de Lusail à Doha pendant la rencontre du #Mondial2022 entre le Portugal et l'Uruguay, ont constaté des journalistes de l'#AFP #PORURU pic.twitter.com/uJ90YGKIBJ — Agence France-Presse (@afpfr) November 28, 2022

L'irruption a eu lieu à la 50e minute de la rencontre, forçant l'arbitre iranien Alireza Faghani à interrompre le match durant quelques minutes, le temps d'évacuer l'individu. Ce dernier avait réussi à courir une trentaine de secondes sur le terrain, avant d'être intercepté par les agents de sécurité.

Pour l'heure, nous ne connaissons pas l'identité de l'homme qui s'est introduit sur la pelouse. La séquence n'a pas réellement été diffusée par la réalisation télévisuelle.

Il va finir toute sa vie en prison pour rien au final prcq on l’a même pas vu à la télé #PORURU pic.twitter.com/04rFGpvLm7 — (@Egzon_kb) November 28, 2022

Depuis seulement quelques jours, les brassards arc-en-ciel, en soutien à la communauté LGBT+, ont été autorisés par la Fifa dans les stades. Mais en pratique, ceux-ci ont été confisqués à plusieurs reprises par les forces de sécurité.

À l'origine, plusieurs sélections souhaitaient porter ce brassard sur le bras durant les matchs du Mondial, mais les instances du football a menacé les équipes de sanctions sportives.