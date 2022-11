Football : affrontements, gardien attaqué... Un derby dégénère en Turquie (vidéo)

Le derby entre Altay et Göztepe, en deuxième division turque de football, a été interrompu ce dimanche 27 novembre en raison d'un grand nombre de débordements.

Un match arrêté après seulement 20 minutes. Ce dimanche, le derby entre Altay et Göztepe, deux clubs de football de la ville d'Izmir en Turquie, a été interrompu en raison d'un grand nombre d'incidents.

En effet, des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont démontré la tension de cette rencontre, menant même jusqu'à l'agression du gardien d'Altay, attaqué à coups de poteau de corner.

