Coupe du monde 2022 : le vestiaire de la Belgique sous tension ?

En pleine Coupe du monde, plusieurs sorties médiatiques ont créé des tensions chez les joueurs belges, allant même jusqu’à des rumeurs de bagarre entre Eden Hazard, Kevin De Bruyne et Jan Vertonghen.

Après la défaite face au Maroc (2-0), comptant pour la deuxième journée du groupe F à la Coupe du monde, le vestiaire de la Belgique aurait explosé. Plusieurs médias ont même évoqué une bagarre impliquant notamment Kevin De Bruyne et Eden Hazard.

Et alors que Yannick Carrasco et Arthur Theate étaient les deux joueurs prévus pour la conférence de presse de la Belgique, prévue ce mardi 29 novembre, ce sont finalement Eden Hazard et Thibaut Courtois qui se sont présentés faces aux journalistes. Les deux joueurs souhaitaient clarifier les choses.

«Il ne s'est rien passé, tout le monde était déçu après la défaite. Le manager a pris la parole. Il y a trop de mensonges à l'extérieur avec les réseaux sociaux. La situation créée n'existe pas», a affirmé le gardien du Real Madrid.

Eden Hazard a évoqué une réunion entre les joueurs : «On s'est dit des choses, des bonnes des moins bonnes. Peut-être certaines choses qui n'ont pas plu mais on a parlé».

Concernant la bagarre, le capitaine belge a été clair : «Il n'y a rien eu dans le vestiaire après le Maroc, on ne s'est pas battu avec Jan Vertonghen. Je n'oserais jamais me battre avec Jan, il est plus grand que moi».

Enfin, Eden Hazard a terminé en rassurant les supporters belges : «Vu ce qui s'est dit hier dans la réunion, on aura 26 guerriers jeudi». Actuellement troisièmes de leur poule, les Belges devront en effet faire un résultat contre la Croatie pour espérer continuer la compétition.

Téléchargez le calendrier complet des matchs ICI