Ligue des nations : le Final Four aura lieu aux Pays-Bas

L’UEFA a choisi les Pays-Bas pour accueillir le Final Four de la Ligue des nations. Les matchs auront lieu les 14, 15 et 18 juin 2023.

En plus d’être qualifiés pour le Final Four, les Pays-Bas accueilleront aussi les matchs de ce dernier carré de la Ligue des Nations. Ils auront lieu en juin 2023.

L’UEFA a annoncé ce mardi 29 novembre le pays hôte de ce Final Four.

Les quatre matchs (les deux demi-finales, la petite finale et la finale) se dérouleront plus précisément à Rotterdam, dans le stade De Kuip, et à Enschede, au Grolsch Veste.

Pour rappel, le Final Four opposera les Pays-Bas, la Croatie, l’Espagne ainsi que l’Italie.

Les autres candidats pour accueillir la compétition étaient la Belgique, la Pologne, et le pays de Galles.