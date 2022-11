Coupe du monde 2022 : Costa Rica-Allemagne, quel jour et quelle heure ?

Le Costa Rica et l’Allemagne vont s’affronter ce jeudi 1er décembre. Les deux pays, encore en course bien qu’avant-dernier et dernier du groupe E, vont se battre pour une qualification en huitièmes de la Coupe du monde. Voici le programme.

C’est un match qui promet. Le duel entre le Costa Rica et l’Allemagne risque d’être une belle bataille puisque les deux équipes peuvent encore se qualifier en huitièmes de finale de cette Coupe du monde au Qatar.

Les Costariciens se sont bien remis de leur déroute face à l’Espagne, lors du premier match de phase de groupes (7-0). Ils ont battu le Japon (1-0) et se sont donc replacés dans la course avec 3 points. Face à l’Allemagne, il s’agit de leur dernière chance de se qualifier.

Du côté de la Mannschaft, leur défaite face au Japon (2-1) a inquiété tout le monde et les a mis en péril pour la suite de la compétition. Mais le nul face à l'Espagne (1-1) leur a permis de rester en vie. Quatrième du groupe E avec 1 point, l’Allemagne va elle aussi tout faire pour se qualifier.

Programme TV

Costa Rica-Allemagne

Coupe du monde 2022

Jeudi 1er décembre

20h sur beIN SPORTS 2 et TF1

Téléchargez le calendrier complet des matchs ICI