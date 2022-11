Coupe du monde 2022 : Joe Biden fête la victoire des Etats-Unis (vidéo)

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, le président des Etats-Unis Joe Biden a réagi à la victoire des Etats-Unis contre l’Iran (1-0) qui les qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Ce mercredi 30 novembre, Joe Biden a publié une vidéo dans laquelle on le voit apprendre et célébrer la victoire des Etats-Unis contre l’Iran (1-0) à la Coupe du monde de football.

Alors qu’il était en plein meeting politique, Joe Biden, le président des Etats-Unis, a appris que l’équipe de football nationale avait battu l’Iran lors du dernier match de la phase de groupes et qu’elle se qualifiait ainsi pour les huitièmes de finale.

Big wins mean big announcements. Way to go, @USMNT. pic.twitter.com/tLXLYwN6pY

— President Biden (@POTUS) November 30, 2022