Cristiano Ronaldo : le Portugais bientôt entraîné par Rudi Garcia en Arabie Saoudite ?

Cristiano Ronaldo, libre depuis la résiliation de son contrat avec Manchester United, aurait trouvé un accord avec un club saoudien… entraîné par Rudi Garcia.

Et si CR7 était entraîné par le Français Rudi Garcia ? Selon le quotidien espagnol Marca, la star portugaise (37 ans) aurait trouvé un accord avec le club saoudien d’Al-Nassr.

Actuellement au Qatar pour la Coupe du monde 2022, Cristiano Ronaldo pourrait signer un contrat de deux ans et demi contre un salaire de plus de 200 millions d’euros par an avec l’équipe de Riyad, entraînée par Rudi Garcia.

Le technicien français, passé par Lille, l’OM ou Lyon dernièrement, y est sous contrat depuis juillet 2022.

Ronaldo, approché l’été dernier par un autre club saoudien, Al-Hilal, champion en titre et grand rival d’Al-Nassr, toucherait de nombreux avantages salariaux mais aussi publicitaires.

S’il venait à signer, le Portugais, un temps annoncé du côté du Sporting Lisbonne, deviendrait évidemment un ambassadeur de choix pour l’Arabie saoudite qui devrait prochainement officialiser sa candidature pour organiser la Coupe du monde 2030.