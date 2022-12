Coupe du monde 2022 : France-Pologne en 8e de finale, quel jour et à quelle heure ?

Après avoir fini en tête de son groupe, malgré sa défaite contre la Tunisie (1-0), l’équipe de France est opposée, ce dimanche (16h), à la Pologne en 8e de finale. Voici le programme complet.

Le début des choses sérieuses pour l’équipe de France. Après une phase de groupes terminée à la 1ère place, malgré leur défaite contre la Tunisie (1-0), les Bleus entament les rencontres à quitte ou double, où le moindre revers est synonyme d’élimination, avec une confrontation contre la Pologne, ce dimanche, en 8e de finale. Un adversaire que les Tricolores n’ont plus affronté depuis plus de onze ans et une victoire en match amical (1-0, le 9 juin 2011).

Pour poursuivre l’aventure au Qatar et éviter de rentrer prématurément en France, les champions du monde en titre vont devoir montrer un tout autre visage que celui affiché face aux Tunisiens. Mais après avoir largement remanié son équipe pour affronter les «Aigles de Carthage», Didier Deschamps devrait aligner ses titulaires habituels et notamment son quatuor offensif composé d’Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud et bien évidemment Kylian Mbappé.

S’ils partiront dans la peau des favoris, les coéquipiers d’Hugo Lloris devront se méfier de cette équipe polonaise, qui a terminé à la 2e place de son groupe derrière l’Argentine, grâce à une meilleure différence de buts que le Mexique (0 contre -1), et qui est surtout emmenée par un certain Robert Lewandowski prêt à faire tomber le champion en titre. L’équipe de France est prévenue.

Le programme TV

France-Pologne

8e de finale de la Coupe du monde 2022

Dimanche 4 décembre

A suivre en direct et en intégralité à partir de 16h sur BeIN Sports 1 et TF1 (accessibles via MyCanal)

