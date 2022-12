Coupe du monde 2022 : le sélectionneur de la Belgique annonce son départ après l’élimination des Diables Rouges

Dans la foulée du match nul contre la Croatie (0-0) et de l’élimination de la Belgique dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2022, ce jeudi, Roberto Martinez a annoncé son départ à la tête de la sélection belge.

C’est fini entre la Belgique et Roberto Martinez. Peu après le match nul concédé contre la Croatie (0-0), synonymes d’élimination dès la phase de groupes de la Coupe du monde pour la sélection belge, le technicien espagnol a annoncé qu’il quittait son poste de sélectionneur des Diables Rouges. «C’était mon dernier match. Je dis au revoir à l’équipe nationale, et c’est une journée pleine d’émotion pour moi comme vous pouvez l’imaginer», a-t-il confié à l’issue de la rencontre.

Roberto Martinez était arrivé à la tête de la Belgique en 2016, après l’élimination en quarts de finale de l'Euro contre le Pays de Galles, et son contrat arrivait à son terme le 31 décembre prochain. Et même s’il comprenait une année supplémentaire en option en cas de qualification pour les 8es de finale, il avait pris la décision de partir avant même le début de la Coupe du monde.

«Même si nous avions remporté cette Coupe du monde, j’aurais quitté ce poste à la fin du tournoi. J’ai pris cette décision avant le début de la compétition, je regarde toujours le long terme, je crois à des projets et après 2018, j’ai reçu d'autres offres de clubs, mais je suis resté loyal pour honorer mon contrat. Il était temps de partir après ce tournoi majeur», a-t-il déclaré.

Sous la direction de Roberto Martinez, la Belgique a terminé à la 3e place du Mondial 2018 en Russie, après avoir été éliminée en demi-finale par la France, et elle a été pendant plus de trois ans en tête du classement Fifa. «Tout ce que j’ai pu faire avec l’équipe nationale me rend très fier. C'est une équipe qui a donné beaucoup de bonheur à beaucoup de monde et les vrais supporters en Belgique l’apprécient», a souligné Roberto Martinez désormais en quête d’un nouveau défi.

