Dakar : dates, pays, parcours… tout savoir sur l’édition 2023

La 45e édition du Dakar aura lieu en Arabie Saoudite du 31 décembre au 15 janvier avec plus de 8.500 kilomètres à parcourir pour les concurrents. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le mythique rallye-raid.

La 45e édition du Dakar s’élancera le samedi 31 décembre des bords de la mer Rouge avant de s’achever deux semaines plus tard, le dimanche 15 janvier sur les rives du golfe arabique à Dammam.

The official route of Dakar 2023!



Sea Camp - Dammam



8,549 km (4,706 km of SS)



#Dakar2023 pic.twitter.com/5NdiwUiYPq

