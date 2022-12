Trail : le départ de la SaintéLyon 2022 donné ce samedi

La 68e édition de la SaintéLyon (78 km, 2.000m de dénivelé positif), doyenne des courses de trail en France organisée en partenariat avec Asics, aura lieu samedi 3 et dimanche 4 décembre.

Un rendez-vous de la saison de trail pas comme les autres. Le départ de la SaintéLyon (78 km) qui relie Saint-Etienne à Lyon, sera donné ce samedi à 23h30.

Si les éditions 2018 et 2019 avaient été marquées par la pluie et le froid, puis celle de 2021 par la neige, la course de cette année pourrait être un poil plus favorable aux runners, Météo France prévoyant des conditions climatiques plus «clémentes» dans la région.

Plus de 17.000 participants attendus

L’an dernier, Romain Lieux et Thomas Cardin s’étaient imposés chez les hommes (5 heures 56 minutes et 36 secondes), Sandrine Fléchet ayant enlevé l’épreuve féminine (7 heures et 31 minutes).

Tout au long de ce week-end, c’est un total de 6 courses, aux formats différents, qui seront organisées avec plus de 17.000 participants attendus.

La plus longue des épreuves, la LyonSaintéLyon, dont on célèbre la 3e édition cette année, propose un parcours XXL de 156 km (4390m de dénivelé positif) qui consiste à doubler la distance de SaintéLyon.