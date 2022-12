Formule 1 : le Grand Prix de Chine n’aura pas lieu en 2023 en raison de la politique zéro Covid

La Fédération internationale de l’automobile a déclaré, ce vendredi 2 décembre, que le Grand Prix de Chine n’aura pas lieu en 2023 en raison de la situation sanitaire dans le pays.

Le Grand Prix de Chine de Formule 1, qui devait avoir lieu le 16 avril 2023 à Shanghai, est annulé en raison des «difficultés actuelles présentées par la situation du Covid-19» dans le pays, ont annoncé vendredi les organisateurs du championnat du monde dans un communiqué.

La Formule 1 n'est plus venue depuis 2019 en Chine, où les restrictions sont encore drastiques pour lutter contre la pandémie. Des «options alternatives» sont étudiées par la F1 pour remplacer l'événement, et maintenir un calendrier de 24 courses, ce qui serait un record.

Si la F1 ne remplace pas l'événement, une saison à 23 courses (dont la première à Bahreïn le 5 mars) serait tout de même un record, pour l’instant, la saison record étant de 22 Grands Prix. Une semaine après un article de la BBC indiquant cette annulation, la F1, qui avait démenti, a finalement confirmé, après un nouveau «dialogue avec le promoteur et les autorités compétentes».

Cette décision intervient après une vague de manifestations de colère en Chine contre les restrictions sanitaires et pour davantage de libertés, le week-end dernier. Et ce malgré, cette semaine, des signes d'un possible allègement, par les autorités, de leur stricte politique «zéro Covid».

The 2023 Chinese Grand Prix will not take place due to the ongoing difficulties presented by the COVID-19 situation#F1 pic.twitter.com/RQaEplXJvA

— Formula 1 (@F1) December 2, 2022