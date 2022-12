Pelé : la légende du football serait en soins palliatifs, selon la presse brésilienne

La légende brésilienne du football Pelé, qui lutte contre un cancer du côlon depuis septembre 2021, aurait été placé en soins palliatifs, selon les médias brésiliens.

Ce vendredi 2 décembre, dans la soirée, l’hôpital de Sao Paulo a publié un communiqué informant que Pelé avait reçu un diagnostic d’infection respiratoire. Légende vivante du football, atteint d'un cancer du côlon depuis 2021, il avait été hospitalisé, ce mardi 30 novembre, pour «réévaluer son traitement par chimiothérapie», selon l'hôpital, visant à traiter des métastases décelées au début de l’année.

Mais le Brésilien serait désormais placé en soins palliatifs, d'après le quotidien brésilien Folha de Sao Paulo, et ne serait plus traité que pour cette infection respiratoire, la chimiothérapie - qu’il suit depuis le mois de septembre 2021 - ne faisant plus effet. Le rapport médical diffusé par l'hôpital ce vendredi se veut malgré tout rassurant, précisant que la star réagissait bien aux antibiotiques. «La réponse a été adéquate et le patient (...) est stable, avec une amélioration générale de son état de santé. Il va rester à l'hôpital ces prochains jours pour continuer son traitement», a détaillé l'établissement.

Le joueur de l’équipe de France et du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, a tenu à réagir à cette nouvelle, et a écrit un message de soutien à Pelé sur son compte Twitter : «Priez pour le Roi».