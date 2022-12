Coupe du monde 2022 : Brésil-Corée du Sud en 8e de finale, quel jour et à quelle heure ?

Le Brésil et la Corée du Sud ont rendez-vous ce lundi 5 décembre pour leur 8e de finale, un match décisif pour le reste de la compétition. Voici le programme.

Grâce à sa victoire contre le Portugal (2-1), la Corée du Sud est parvenue à se qualifier en 8e de finale. Face à elle, le redoutable Brésil.

En plus de la joie de s’être qualifiée en 8e de finale, les Brésiliens ont une autre raison d’être heureux. Neymar a repris l’entraînement et est dans le groupe de la rencontre. La star du Paris Saint-Germain va vouloir rattraper le temps perdu et risque de ne pas simplifier la tâche aux Sud-Coréens.

Quant à la Corée du Sud, qualifiée de justesse grâce à sa victoire contre le Portugal (2-1) et la défaite du Ghana face à l’Uruguay (2-0), elle va vouloir prouver sa légitimité et évidemment aller le plus loin possible. Portée par Heung-min Son, joueur de Tottenham, la Corée du Sud peut toujours surprendre.

Le Programme TV

Brésil-Corée du Sud

8e de finale de la Coupe du monde 2022

Lundi 5 décembre

À suivre en direct et en intégralité à partir de 20h sur BeIN SPORTS 1 et 2 et TF1 (accessibles via MyCanal)

Téléchargez le calendrier complet des matchs ICI