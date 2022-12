Coupe du monde 2022 : la composition probable de l'équipe de France contre la Pologne en 8e de finale

L'équipe de France affronte, ce dimanche (16h), la Pologne en 8e de finale de la Coupe du monde. Et pour cette rencontre, Didier Deschamps devrait reconduire l'équipe qui a battu le Danemark en phase de groupes.

C’est le début des choses sérieuses pour l’équipe de France avec les matchs à élimination directe et ce 8e de finale, ce dimanche (16h), contre la Pologne de Robert Lewandowski. Et après avoir largement fait tourner son équipe lors du précédent match perdu face à la Tunisie (0-1), Didier Deschamps devrait aligner l’équipe qui s’est imposée contre le Danemark lors de la 2e rencontre de la phase de groupes (2-1).

Hugo Lloris va ainsi retrouver sa place dans les buts. Le gardien tricolore égalera d’ailleurs le record de sélections de Lilian Thuram avec une 142e apparition sous le maillot de l’équipe de France. Jules Koundé, Raphaël Varane, Dayot Upamecano et Théo Hernandez formeront, eux, la défense, alors qu’Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot seront alignés au milieu de terrain avec Antoine Griezmann qui sera en soutien des trois attaquants : Ousmane Dembélé à droite, Olivier Giroud en pointe et Kylian Mbappéà gauche.

Et en cas de qualification, les Bleus rejoindront les Pays-Bas et l’Argentine, qui se sont qualifiés samedi soir, et ils auront forcément un œil très attentif sur l’autre match de la journée entre l’Angleterre et le Sénégal (20h), puisqu’ils seront opposés au vainqueur de cette rencontre en quarts de finale samedi prochain.

La composition probable de l'équipe de France :

Lloris

Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez

Tchouaméni, Rabiot

Griezmann

Dembélé, Giroud, Mbappé

