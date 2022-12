Coupe du monde 2022 : le Maroc se hisse pour la première fois en quarts de finale en battant l'Espagne

Victorieux de l'Espagne au terme de la séance de tirs au but mardi, le Maroc s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2022. Une première dans son histoire.

Dans l'histoire à jamais. Pour le deuxième huitième de finale de son histoire, le Maroc a donc réussi l'exploit d'éliminer l'Espagne, ce mardi. Les Marocains affronteront le vainqueur de Portugal-Suisse (20h).

Les Lions de l'Atlas, qui avaient terminé premiers du groupe F devant la Croatie et la Belgique, se sont imposés au terme de la séance de tirs au but. Après avoir tenu la dragée haute aux Espagnols jusqu'à la fin des prolongations (0-0), ils ont donc réussi à s'imposer lors des faces à faces.

D'une panenka formidable, c’est Achraf Hakimi, né à Madrid, qui a plongé tout le royaume chérifien dans un bonheur sans nom. Avant le latéral du PSG, c’est le gardien Yassine Bounou, qui joue depuis dix ans en Espagne, qui n’a encaissé aucun tir au but et qui a arrêté deux tirs de Carlos Soler et Sergio Busquets.

«Ils ont 70% de possession de balle en moyenne, même en ayant affronté l'Allemagne ou la France, avait d'ailleurs analysé avant le match Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc. La possession, ils vont l'avoir, il faut qu'on l'accepte. Mais le Japon a gagné (contre l'Espagne, 2-1) avec 17% de possession, et a gagné avec 20% de possession contre l'Allemagne (2-1).»

Si physiquement, le Maroc a eu des difficultés (Aguerd est sorti sur blessure, Saiss a été strappé à la cuisse), mais il a montré qu’il a eu du cœur.

