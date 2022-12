Coupe du monde 2022 : le Portugal étrille la Suisse (6-1) et rejoint le Maroc en quarts de finale

Au terme d'un festival de buts, le Portugal s'est largement imposé ce mardi face à la Suisse (6-1) pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Son prochain adversaire sera la Maroc, samedi 16h.

Sans sa star Cristiano Ronaldo, entré seulement en fin de match, le Portugal en état de grâce s'est qualifié mardi pour les quarts de final du Mondial en balayant la Suisse 6-1, avec un triplé du remplaçant de «CR7», Gonçalo Ramos.

Le Portugal se qualifie pour les quarts de finale !!





Victoire imposante 6-1 face à la Suisse

#CoupeDuMondeFIFA #PORSUI — Coupe du Monde (@fifaworldcup_fr) December 6, 2022

Le meilleur buteur du championnat portugais en feu

Le passage de témoin entre générations n'aurait pas pu être plus symbolique... Ni cruel pour le quintuple Ballon d'or Cristiano Ronaldo, qui n'a jamais marqué le moindre but dans un match à élimination directe de Coupe du monde. Quasi-inconnu sur la grande scène du football mondial, Gonçalo Ramos n'avait joué en tout et pour tout que 33 minutes en sélection avant ce mardi soir, dont vingt minutes en amical.

À 21 ans, il est entré en une seule soirée dans le gotha des auteurs de triplé en Coupe du monde, à côté de géants comme Pelé, Gerd Müller, ou Just Fontaine. Il est même devenu le plus jeune auteur d'un triplé en match à élimination directe depuis Pelé en 1958.

Mais le meilleur buteur du championnat portugais n'a pas été le seul à s'illustrer dans cette rencontre : le vétéran Pepe s'est aussi offert un superbe but de la tête sur corner, à trois mois de son quarantième anniversaire, tout comme le latéral gauche du Borussia Dortmund, Raphael Guerreiro, et même l'ancien pensionnaire de Ligue 1, Rafael Leao, quelques minutes seulement après être entré en jeu.

Malgré la réduction du score de Manuel Akandji à la 58e, la Nati n'est jamais parvenue à revenir dans ce match.

La Seleçao, qui n'avait plus atteint les quarts de finale d'un Mondial depuis 2006, rencontrera samedi le Maroc en position de favorite. Un peu plus tôt mardi, les «Lions de l'Atlas» ont créé la sensation en éliminant l'Espagne aux tirs au but.

Téléchargez le calendrier complet des matchs ICI