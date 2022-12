Coupe du monde : voici à quoi devrait ressembler l’édition 2026

La Coupe du monde 2026, qui aura lieu aux États-Unis, au Mexique et au Canada, accueillera 48 équipes. Avec un format particulier.

En 2026, c’est une nouvelle édition de la Coupe du monde qui se déroulera, cette fois-ci aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Et il y aura 48 équipes et donc plus de matchs.

Alors que des rumeurs faisaient état d’un format avec 16 groupes de 3 équipes, la question n’aurait pas encore été tranchée.

«Ce n’est pas décidé, a déclaré Arsène Wenger, Directeur du développement de la Fifa. Ce sera 16 groupes de trois, 12 groupes de quatre ou deux côtés de six groupes de quatre, comme si vous organisiez deux tournois de 24 équipes.»

Le problème avec des poules de quatre équipes, c’est que cela pourrait faire monter le calendrier des matchs à 104. Surtout dans l’optique où la Fifa garderait le système de qualification pour les meilleurs troisièmes.