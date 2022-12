Coupe du monde 2022 : Pepe devient le plus vieux buteur en phase finale d’un Mondial

Pepe rentre un peu plus dans l’histoire du football. Grâce à son but face à la Suisse ce mardi 6 décembre, l'international portugais devient le plus vieux buteur lors d’un match à élimination directe dans un Mondial.

39 ans et 283 jours, voici l’âge de Pepe. Le Portugais a marqué lors du match de 8e de finale contre la Suisse et s’offre un sacré record : il devient le plus vieux buteur en phase finale d’une Coupe du monde.

Véritable monstre, Pepe ne cesse de montrer qu’il est toujours un joueur important malgré son âge.

Face à la Nati, le Portugal s’est défoulé (6-1). Toute l’équipe s’est démenée pour décrocher une place en quart de finale.

Alors que les Portugais menaient déjà 1-0, Pepe s’est offert le luxe de marquer un but de la tête sur un corner à la 33e.

Avec ce but, il devient donc le joueur le plus âgé à marquer en phase à élimination directe d’un Mondial.

Le défenseur du FC Porto dépasse ainsi Roger Milla, qui avait marqué en 8e de finale à l’âge de 38 ans et 34 jours en 1990.

