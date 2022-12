Coupe du monde 2022 : après son cambriolage, l’Anglais Raheem Sterling est de retour pour affronter la France

Rentré en Angleterre à cause d’un cambriolage, Raheem Sterling sera bel et bien là pour affronter la France en quarts de finale de la Coupe du monde.

Raheem Sterling sera de retour au Qatar à partir de ce vendredi 9 décembre. Le joueur anglais avait dû quitter ses coéquipiers en pleine Coupe du monde pour rentrer en Angleterre à cause d’un cambriolage survenu à son domicile.

La nouvelle a été officialisée par la Fédération anglaise, via les réseaux sociaux.

Raheem Sterling will return to England’s @FIFAWorldCup base in Qatar.





The #ThreeLions forward temporarily left to attend to a family matter but is now expected to rejoin the squad in Al Wakrah tomorrow ahead of the quarter-final with France. pic.twitter.com/3bxzAVP3cQ

— England (@England) December 8, 2022