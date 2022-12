Coupe du Monde 2022 : Cristiano Ronaldo a-t-il menacé de partir avant le match contre la Suisse ?

Le quintuple Ballon d'Or portugais Cristiano Ronaldo, laissé sur le banc face à la Suisse mardi lors du huitième de finale de Coupe du monde soldé par une victoire des hommes de Fernando Santos (6-1), a-t-il réellement menacé de quitter la sélection ?

Le joueur a répondu. Alors que Cristiano Ronaldo découvrait le banc de touche, mardi dernier en marge du huitième de finale victorieux face à la Suisse (6-1), pour la première fois depuis 2008 avec le Portugal, le désormais ex-joueur de Manchester United aurait menacé son sélectionneur «de partir sur le champs» en amont de la rencontre, avait rapporté le média portugais Record.

Le quintuple Ballon d'Or (2008, 2014, 2015, 2016 et 2017) a nié cette allégation dans un Tweet ce jeudi 8 décembre.

«Un groupe trop proche pour être brisé par des forces extérieures. Une nation trop courageuse pour se laisser effrayer par n'importe quel adversaire. Une équipe au sens propre du terme, qui se battra pour le rêve jusqu'au bout ! Croyez avec nous ! Force, Portugal !», a écrit CR7.

Um grupo demasiado unido para ser quebrado por forças externas. Uma nação demasiado corajosa para se deixar atemorizar perante qualquer adversário. Uma equipa no verdadeiro sentido da palavra, que vai lutar pelo sonho até ao fim! Acreditem connosco! Força, Portugal!pic.twitter.com/gUeENXSB5F — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 8, 2022

Envoyé devant les journalistes en conférence de presse ce jeudi, à deux jours du quart de finale face au Maroc, le milieu offensif Otávio a confirmé les propos de son capitaine, indiquant qu'ils «étaient très justes».

«Rien qui vienne de l’extérieur ne peut nous séparer. Nous sommes très unis et concentrés sur l’idée de jouer pour le Portugal et gagner, a-t-il ajouté. Il n’y a pas eu de discussion sur son départ. Tout est plutôt normal, il n’y a pas eu de dispute ou ce genre de chose. C’est parfaitement naturel d’être un peu amer quand on ne joue pas mais c’est tout», a expliqué le joueur du FC Porto devant micros et caméras.

De son côté, la fédération portugaise de football a publié un communiqué pour répondre à l'idée d'un départ de son joueur le plus capé (195 sélections). «La FPF a précisé qu'à aucun moment le capitaine de l'équipe nationale, Cristiano Ronaldo, n'a menacé de quitter l'équipe lors du stage au Qatar», a fermement écrit la fédération.

