Football : un joueur amateur suspendu 30 ans après avoir agressé un arbitre

Un joueur amateur, qui évoluait en Régional 2 dans l’Indre, a été suspendu trente ans pour avoir violemment agressé un arbitre il y a un mois, a rapporté, ce jeudi 8 décembre, L’Equipe.

Une sanction exemplaire. Un joueur amateur, qui évoluait au sein du club du Blanc (Indre) en Régional 2, a écopé de trente ans de suspension par la commission de discipline de la Ligue du Centre-Val de Loire pour avoir violemment agressé un arbitre. Il devra également s’acquitter d’une «amende complémentaire» de 234 euros, en plus de l’amende habituelle en cas de suspension. De son côté, son club s’est vu retirer cinq points et infliger une amende de 500 euros en plus d’avoir perdu le match.

Les faits se sont déroulés le 12 novembre lors d’une rencontre entre son équipe et Fussy-Saint-Martin. Le joueur en question a asséné un coup de coude en pleine mâchoire à l’arbitre. Interrompu, le match n’a pas repris. L’US Le Blanc avait fermement condamné cette attitude sur sa page Facebook en présentant notamment ses excuses «à l’arbitre de la rencontre et sa famille» ainsi que ses «sympathisants, amis et supporters, ainsi qu’au district de l'Indre de football et à la Ligue du Centre-Val de Loire de football.»

Il y a deux semaines, la Ligue du Centre-Val de Loire avait déjà frappé fort en infligeant seize ans de suspension à un joueur de Bourges, toujours en Régional 2, qui avait également agressé un arbitre, le 22 octobre dernier, en lui assénant un coup de tête après avoir reçu un carton rouge. «J’attendais des sanctions exemplaires. (…) Je suis très satisfait des décisions qui ont été prises et j’espère qu’elles serviront. On n’hésitera pas à en prendre d’autres s’il le faut. On perd trop d’arbitres, il faut qu’on montre qu’on travaille avec eux», a confié le président de la Ligue Centre-Val de Loire Antonio Texeira à L’Equipe.