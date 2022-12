Coupe du monde : composition, heure, stade, historique… Tout savoir sur le quart de finale entre la France et l’Angleterre

L’équipe de France affronte l’Angleterre, ce samedi soir (20h), en quarts de finale de la Coupe du monde avec l’objectif de décrocher sa place pour le dernier carré. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la rencontre.

Composition probable de l’équipe de France

Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez - Tchouaméni, Rabiot - Griezmann - Dembélé, Giroud, Mbappé

Stade

La rencontre entre la France et l’Angleterre se jouera sur la pelouse du stade Al-Bayt, qui doit son nom aux tentes traditionnellement utilisées par les peuples nomades du Qatar et de la région du Golfe. L’enceinte est dotée d’une capacité de 68.895 et a déjà accueilli six matchs de la phase de groupes et le huitième de finale entre le Sénégal et… l’Angleterre (0-3). Et le vainqueur de ce quart de finale disputera sa demi-finale sur cette même pelouse.

Historique

L’Angleterre est le 2e adversaire que l’équipe de France a le plus affronté dans son histoire après la Belgique (75 confrontations). Cette confrontation sera la 42e opposition entre les deux nations avec un bilan largement favorable pour les Anglais avec 24 victoires, contre 11 succès pour les Tricolores (6 matchs nuls). Mais ce quart de finale est historique car les deux pays vont s’affronter pour la toute première fois dans un match à élimination direct.

Angleterre

L’Angleterre est toujours invaincue depuis le début de la Coupe du monde. Les Three Lions ont terminé en tête de leur groupe, en battant largement l’Iran (6-2) et le pays de Galles (3-0) et concédant le match nul contre les Etats-Unis (0-0), avant d’éliminer le Sénégal en 8e de finale (3-0). Et avant d’affronter les Bleus, l’équipe de Gareth Southgate a la meilleure attaque de la compétition avec 12 buts inscrits (à égalité avec le Portugal) et la 2e meilleure défense avec seulement deux buts encaissés, derrière le Maroc.

Programmation TV

Le quart de finale entre l’équipe de France et l’Angleterre sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 20h sur BeIN SPORTS 1 et TF1 (accessibles via MyCanal).

Téléchargez le calendrier complet des matchs ICI