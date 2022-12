Coupe du monde 2022 : Emmanuel Macron assistera à la demi-finale entre la France et le Maroc

Comme il l’avait annoncé, Emmanuel Macron fera le voyage au Qatar, mercredi, pour assister à la demi-finale de la Coupe du monde entre la France et le Maroc au stade Al-Bayt.

Il sera un spectateur et un supporter privilégié. Emmanuel Macron fera le voyage, mercredi (20h), au Qatar pour assister à la demi-finale de la Coupe du monde entre la France et le Maroc au stade Al-Bayt. Le président de la République va ainsi tenir son engagement tenu avant le début de la compétition. Il avait en effet annoncé qu’il ferait le déplacement si les Bleus se qualifiaient pour les demi-finales ou la finale. Et il devrait assister à la rencontre en compagnie de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra déjà présente dans les tribunes, samedi soir, lors de la victoire contre l’Angleterre (2-1).

A l’issue de ce succès, Emmanuel Macron n’avait pas manqué de féliciter les joueurs de Didier Deschamps via les réseaux sociaux. «Plus que deux étapes», a-t-il posté dans un premier temps sur son compte Twitter avant d’ajouter. «Bravo aux Bleus ! Tout le pays est derrière vous : nous irons au bout ensemble. Aux Marocains : nous saluons votre victoire historique. Rendez-vous en demi-finale !»

Bravo aux Bleus ! Tout le pays est derrière vous : nous irons au bout ensemble. Aux Marocains : nous saluons votre victoire historique. Rendez-vous en demi-finale ! https://t.co/68vVkonPpE — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 10, 2022

Le rendez-vous est pris pour cette demi-finale qui promet d’être tout aussi historique entre les deux nations, puisque la France et le Maroc vont s’affronter pour la première fois en Coupe du monde. Et l’enjeu sera de taille avec une place en finale.

Téléchargez le calendrier complet des matchs ICI