Coupe du monde 2022 : les magnifiques scènes de joie dans le vestiaire des Bleus après la victoire contre l’Angleterre (vidéo)

A peine rentrés au vestiaire, les joueurs de l’Équipe de France ont éclaté de joie après leur qualification pour les demi-finales de la Coupe du monde. Ils ont battu l’Angleterre (2-1) et ont maintenant rendez-vous avec le Maroc.

Comme lorsqu’ils se sont qualifiés en quart, les Bleus n’ont pas perdu de temps pour célébrer leur qualification en demi-finale de la Coupe du monde. En témoignent ces belles images tournées après la rencontre.

Evidemment accompagnés de leur nouvel hymne, «Freed from desire», les Tricolores ont une nouvelle fois retourné leur vestiaire.

On a cette chanson en boucle dans la tête et on adore ça C'était le dans le vestiaire des Bleus !#FiersdetreBleus pic.twitter.com/3d1BdKx8Gy

