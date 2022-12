Coupe du monde 2022 : malgré l’élimination de l’Espagne, la Liga espagnole domine les demi-finales

Éliminée en huitièmes de finale face au Maroc après une séance de tirs au but, la sélection espagnole a atterri à l’aéroport Adolfo-Suarez de Madrid-Barajas mercredi 7 décembre dernier. Toutefois, la Liga espagnole, elle, est toujours représentée au Qatar avec pas moins de 20 joueurs, dominant ainsi les demi-finales de la Coupe du monde 2022.

La Roja est toujours là. Après avoir manqué sa séance de tirs au but lors des huitièmes de finales face à une grande sélection marocaine et un grand Yassine Bounou dans les cages, l’Espagne était de retour à la maison ce mercredi 7 décembre. Mais le pays ibérique a laissé ses traces à Doha et notamment à travers les représentants de la Liga espagnole.

Avec l’élimination de l’Angleterre face à une équipe de France solide (1-2) ce samedi soir, la Premier League s’est effondrée, laissant la Liga seule en tête des championnats européens les plus représentés avec 22 joueurs présents lors des demi-finales France – Maroc et Argentine – Croatie.

Atlético Madrid et Séville en tête des équipes espagnoles

Concernant le championnat espagnol, l’Atletico Madrid compte désormais 5 représentants en demi-finales dont Antoine Griezmann (France), Nahuel Molina, Rodrigo De Paul (Argentine) et Adrian Grbic (Croatie). Le club madrilène est en égalité parfaite avec le FC Séville et ses 5 joueurs en lice à savoir Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Papu Gomez (Argentine), Yassine Bounou et Youssef En-Nesyri (Maroc).

Quant au champion d’Espagne de la saison dernière, le Réal Madrid, le club n’est représenté que par les Français Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga et le milieu de terrain Croate Modric. Les Bleus Ousmane Dembélé et Jules Koundé représenteront le FC Barcelone en demi-finales.

Pour le reste, Osasuna, Betis Séville et Villarreal comptent, chacun, deux joueurs toujours dans la compétition.

Déception pour la Premier League, la Ligue 1 remonte

Étant donné que la quasi-majorité des joueurs anglais joue en Premier League, ce championnat a pris un coup dur avec l’élimination des Three Lions. Celui-ci est désormais en deuxième, voire en troisième, position et est rattrapé par les joueurs de la Serie A italienne .

À cette étape de la compétition, on ne compte plus que 15 joueurs (contre 160 en début de la compétition) issus de 10 clubs anglais dont Tottenham (Hugo Lloris), Manchester United (Raphaël Varane) et Chelsea (Hakim Ziyech).

En parallèle, en dépit de la participation de la sélection italienne à la Coupe du monde, la Serie compte aussi 15 représentants de différents clubs comme Juventus (Adrien Rabiot), Inter (Lautaro Martinez) et AC Milan (Olivier Giroud). Depuis 1982, la Serie A a toujours eu au moins un représentant issu de l’Inter de Milan en finale d’un Mondial.

Cinquième des championnats les plus représentés avant le début de la Coupe du monde, la Ligue 1 est remontée dans le classement et se retrouve actuellement en 4e place avec 14 joueurs présents à Doha.

Ainsi, le PSG aura droit à trois représentants en demi-finales (Messi, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi). L’OM, l’AS Monaco, le Stade Rennais et le SCO Angers comptent, chacun, au moins deux joueurs sur le territoire qatari.

Enfin, la Bundesliga est le 5e championnat le mieux représentés au stade des demi-finales avec 13 joueurs. Tout comme au début de la compétition, le Bayern de Munich reste le club allemand le plus représenté avec ses 6 joueurs. Le Français Randal Kolo Muani et le Croate Kristijan Jakic représenteront l’Eintracht Francfort.

