Coupe du monde 2022 : «plus que deux étapes», Emmanuel Macron félicite les Bleus après leur qualification pour les demi-finales

Alors qu' Emmanuel Macron doit se rendre au Qatar mercredi pour la demi-finale, le chef de l'Etat a d'ores et déjà félicité les Bleus de Didier Deschamps, vainqueurs ce samedi contre l'Angleterre (2-1).

«Plus que deux étapes!» Emmanuel Macron a salué sur Twitter la qualification des Bleus pour la demi-finale de la Coupe du monde, comme l'ensemble de la classe politique, après leur victoire sur l'Angleterre samedi soir par 2 buts contre 1.

«Bravo aux Bleus! Tout le pays est derrière vous: nous irons au bout ensemble. Aux Marocains: nous saluons votre victoire historique. Rendez-vous en demi-finale!», a ajouté plus tard le chef de l'Etat.

Dès avant le début du Mondial, le président avait annoncé sa présence au Qatar pour la demi-finale ou la finale en cas de qualification des Bleus. Il y a quelques jours sur RTL, il a déclaré: «Si nous gagnons, j'irai pour les demi-finales et la finale».

Emmanuel Macron a par ailleurs poursuivi en fin de soirée son échange via Twitter avec le Premier ministre britannique. Rishi Sunak a souhaité «bonne chance» aux Bleus, comme il s'y était engagé avant le début du match en cas de victoire française. Le président français l'a remercié et a rendu hommage aux Three Lions, «qui ont prouvé une nouvelle fois qu'ils étaient des adversaires dignes».

Well done to the Three Lions who once again proved worthy opponents. Thank you for your support, Rishi. We will go all the way! Allez les Bleus ! https://t.co/Qq9J5PIG47

