Coupe du monde 2022 : comme depuis 40 ans, il y aura un joueur du Bayern Munich et de l'Inter Milan en finale

Depuis quarante ans, les clubs de l’Inter Milan et du Bayern Munich sont systématiquement représentés par, au moins, un joueur en finale de la Coupe du monde. Et cela sera toujours le cas pour cette édition 2022 au Qatar.

Une tradition vieille de 40 ans. Pour la 11e fois de suite, il y aura, au moins, un joueur du Bayern Munich et un autre de l’Inter Milan en finale d’une Coupe du monde de football. Rien d'étonnant si l'on considère que sur les neuf finales disputées depuis 1982, l'Allemagne est apparue cinq fois (1982, 1986, 1990, 2002 et 2014) et l'Italie trois fois (1982, 1994 et 2006). Le Bayern et l'Inter étant deux des principaux clubs des deux pays.

La demi-finale Argentine-Italie se chargera de qualifier un joueur intériste avec la présence de Lautaro Martinez du côté des Argentins et celle de Marcelo Brozovic du côté des Croates. Dans l’autre demi-finale, les Français du Bayern Munich (Dayot Upamecano, Benjamin Pavard et Kingsley Coman) vont affronter leur coéquipier marocain Noussair Mazraoui. Lors de la première finale qui a lancé cette série, cinq joueurs de l’Inter Milan avaient affronté trois joueurs du Bayern Munich lors d’un choc entre l’Allemagne de l’Ouest et l’Italie. La finale de cette Coupe du monde 2022 se tiendra le 18 décembre prochain.

Représentants du Bayern Munich et de l'Inter Milan en finale de la Coupe du monde depuis 1982 :

1982 : Allemagne de l'Ouest - Italie

Bayern Munich : Paul Breitner, Wolfgang Dremmler, Karl-Heinz Rummenigge



Inter Milan : Giuseppe Bergomi, Alessandro Altobelli, Giampiero Marini, Ivano Berdon, Gabriele Oriali

1986 : Allemagne de l'Ouest - Argentine

Bayern Munich : Andreas Brehme, Lothar Matthaüs, Klaus Augenthaler, Norbert Eder, Dieter Hoeness



Inter Milan : Karl-Heinz Rummenigge, Daniel Passarella

1990 : Allemagne-Argentine

Bayern Munich : Stefan Reuter, Jürgen Kohler, Klaus Augenthaler, Raimond Aumann, Hans Pflügler, Olaf Thon



Inter Milan : Andreas Brehme, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann

1994 : Brésil-Italie

Bayern Munich : Jorginho



Inter Milan : Nicola Berti

1998 : France-Brésil

Bayern Munich : Bixente Lizarazu



Inter Milan : Youri Djorkaeff, Ronaldo

2002 : Brésil-Allemagne

Bayern Munich : Oliver Kahn, Thomas Linke, Carsten Jancker, Jens Jeremies



Inter Milan : Ronaldo

2006 : France-Italie

Bayern Munich : Willy Sagnol



Inter Milan : Marco Materazzi

2010 : Espagne-Pays-Bas

Bayern Munich : Marc Van Bommel, Arjen Robben



Inter Milan : Wesley Sneijder

2014 : Allemagne-Argentine

Bayern Munich : Manuel Neuer, Philip Lahm, Jerome Boateng, Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller, Toni Kroos, Mario Götze



Inter Milan : Rodrigo Palacio, Hugo Campagnaro, Ricky Álvarez

2018 : France-Croatie

Bayern Munich: Corentin Tolisso



Inter Milan : Ivan Perisic, Marcelo Brozovic

Téléchargez le calendrier complet des matchs ICI